تراند الفن: القوى العاملة: تعيين 830 شابًا وتوفير مئات فرص عمل في البحر الأحمر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:09 مساءً - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر 831 شاباً، منهم 18 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 984 شابا، فضلاً عن توفير 699 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 525 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وقامت بالإنتهاء من صرف منحة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع مليون و 109 ألف جنيه لـ 1109 عمال.

وقال سعيد عبد الراضي مدير المديرية، إنه خلال يوليو الماضي قامت المديرية بحفظ ترخيص عمل لأجنبي، وتجديد ترخيص عمل لـ 4 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة، كما تم الانتهاء من الدورة التدريبية السابعة على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ 20 متدربة.

وأشار عبد الراضى، إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 429 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 46 محضراً، وعمل ندوتين توعية للعاملين.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 74 منشأة، وأسفر عن تحرير 8 محاضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 3 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 56 منشأة يعمل بها 7093 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 108 شكوى علاقات عمل، وتم تسوية 38 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 21 شكوى، وتبقى 49 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.