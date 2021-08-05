تراند الفن: ضبط بدال تمويني يتاجر في السوق السوداء بالجيزة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 09:09 مساءً - القاهرة – مصراوي: ألقت مأمورية من شرطة التموين والتجارة القبض على المدير المسئول عن محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة. وضبط بحوزته (1,6 طن سكر – 468 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية. وتبين أن المشكو في حقه قام بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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