تراند الفن: “خليكي في كارك العمق مش حلو على بشرتك”.. الجمهور يعلق على تغريدة لياسمين صبري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:

غردت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، تغريدة

وكتبت ياسمين: “الوعي ليس حالة من الإيجابية، الوعي لا يعدك بالإيجابية التي هي من أعظم مسببات الانفجار والانتكاسة.. الإيجابية هي الحرب الداخلية المستمرة بين ذاتك الحقيقية التي يقع فيها الوعي وبين ذاتك المزيفة المحشوة بالأحلام الوردية”.

كما كتبت: “الااعتماد على العقل المعرفي فقط لإيجاد الحقيقة هو كمن ينظر لأجمل حدائق الدنيا من خلال ثقب الباب”.

وتفاعل الجمهور مع التغريدات وجاءت التعليقات على النحو التالي: “ممكن حد يشرحلي”، و”لا تسوي حالك ديستوفيسكي”، و”هو إيه العقل المعرفي ده يا أستاذة”.

فيما نشر أحدهم مقطع فيديو يظهر فيه تعليق: “الله أكبر عليك.. إيه الحلاوة دي”، كما علق أحدهم باقتباس من مسرحية “مدرسة المشاغبين”، قائلا: “المنطلق الفكري بتاعنا في تطفيش الست ده، لازم ينبع من إحساسنا المنعكس والالتزام بقضايا معاصرة اللي هي دراع مرسي ومحدش يسألني في حاجة علشان مش عارف حاجة من اللي أنا بقوله”.

كما جاء في التعليقات: “لما مامتك تعملك عمرو حمزاوي في البيت”، و”خليكي في كارك.. العمق مش حلو على بشرتك”، و”لما تحب تعمل عميق”، وغيرها من التعليقات.