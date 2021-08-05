تراند الفن: إجلاء الآلاف في كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن 42 دقيقة مضت عرب وعالم 15 زيارة
واشنطن – (أ ش أ):
اضطر الآلاف من السكان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم إلى النزوح من منازلهم مع اشتعال حرائق الغابات في مساحات واسعة من هذه الغابات.
وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا ،في مؤتمر صحفي حسبما أوردت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن حوالي 2400 شخص في مقاطعة بلاسر و4200 شخص في مقاطعة نيفادا غادروا منازلهم بعد أن اندلع الحريق على مساحة 1400 فدان.
وقد تم إنشاء مراكز الإجلاء وتحويل مدينة للملاهي إلى مأوى للحيوانات الأليفة.
جدير بالذكر أن ولاية كاليفورنيا وغيرها من الولايات الأمريكية الغربية الأخرى تعرضت لحرائق غابات هذا العام، حيث دعا حكام الولايات الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تقديم يد العون لهم.
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