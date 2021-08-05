تراند الفن: تشييع جثمان حسب الله الكفراوي عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن 17 دقيقة مضت أخبار مصر 12 زيارة
(مصراوي):
كشف عبدالعزيز الكفراوي، نجل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، أنه سيتم تشييع جنازة والده غدًا 6 أغسطس، عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس.
وكتب الكفراوي عبر حسابه على “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة بإذن الله تعالى في مسجد المشير غدًا الموافق 6 أغسطس 2021 بعد صلاة الجمعة، وأوصيكم بالدعاء”.
ونعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.
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