تراند الفن: تشييع جثمان حسب الله الكفراوي عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير

(مصراوي):

كشف عبدالعزيز الكفراوي، نجل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، أنه سيتم تشييع جنازة والده غدًا 6 أغسطس، عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس.

وكتب الكفراوي عبر حسابه على “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة بإذن الله تعالى في مسجد المشير غدًا الموافق 6 أغسطس 2021 بعد صلاة الجمعة، وأوصيكم بالدعاء”.

ونعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.