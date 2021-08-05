تراند الفن: الشناوي يخضع لجراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب ـ رمضان حسن:

خضع أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق نادي بيراميدز لجراحة اليوم الخميس في ألمانيا تحت إشراف فريق من الأطباء المتخصصين في إصابات الرباط الصليبي بعدما أصيب مؤخرًا.

وخضع الحارس لجراحة الرباط الصليبي بالركبة بعدما أنهت إدارة بيراميدز إجراءات سفره إلى ألمانيا؛ حيث سيبقى هناك لعدة أيام بناء على نتيجة العملية التي خضع لها.

وعقب عودة الحارس من ألمانيا سيتم تحديد موعد البدء في عمليات العلاج الطبيعي والتأهيل على أمل الإسراع في عودته للملاعب مرة أخرى خلال أقصر فترة ممكنة.

وكان أحمد الشناوي تعرض للإصابة في الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي بملعب الدفاع الجوي التي انتهت بالتعادل (1-1) في الدوري، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.

يُذكر أن أحمد الشناوي ـ صاحب الـ 30 عامًا ـ قد ظهر للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم في مواجهة الأهلي بالأسبوع الـ27 قبل أن يشارك للمرة الثانية أمام إنبي، وانتهت المباراتان بالتعادل ليبقى فريقه في المركز التاسع.