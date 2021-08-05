تراند الفن: كورونا اليوم: الوفيات ترتفع في هذه القارة.. و3 أسباب وراء التفشي الأكبر للفيروس

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه “كوفيد-19” بحياتنا.

“مصراوي” يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-الصحة العالمية: وفيات كورونا ارتفعت إلى مستوى قياسي في أفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية إن عددا قياسيا من المصابين بفيروس كورونا في أفريقيا توفوا بسبب تداعيات الإصابة هذا الأسبوع.

وقالت فيونا أتوهبوي، مسؤولة منظمة الصحة العالمية المعنية بإدخال اللقاحات في المنطقة الأفريقية، في إفادة عبر الإنترنت، الخميس، إن أكثر من 6400 شخص توفوا هذا الأسبوع بسبب إصابتهم بمرض كوفيد-19، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

-3 أسباب وراء التفشي الأكبر للفيروس

هجمة مرتدة شنها فيروس كورونا المستجد على البشر بعد أشهر من التراجع؛ تزامناً مع حملات التطعيم المكثفة لتسريع العودة لحياة ما قبل الجائحة.

التفشي الضخم لفيروس “كوفيد-19” بمعظم الدول حالياً يرجع لأسباب عدة، على رأسها تخاذل كثيرين في الحصول على لقاح كورونا، والتساهل في التعامل مع الإجراءات الاحترازية والتنبيهات الدورية للمنظمات الصحية للوقاية من العدوى.

وهناك سبب آخر خارج حسابات البشر وقدرتهم على التعاطي معه لا تزال محدودة، وهو تحورات الفيروس التاجي التي قد يضعف أمامها مفعول اللقاح، وحذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور طفرات أكثر خطورة من المتحورات الحالية التي تسببت بظهور موجات جديدة بمختلف الدول؛ لتتخطى حصيلة الوفيات 4 ملايين شخص، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

-متحور دلتا يصطاد الشباب والحالات تتدهور بسرعة

اكتشف أطباء أميركيون أن المصابين الجدد بكورونا لأشخاص أعمارهم تقل من 50 عاما، وتتدهور حالتهم الصحية بسرعة مقارنة بمصابي العام الماضي.

إلى هذا، نقلت نيويورك تايمز عن أطباء في مستشفيات تعالج مصابي كورونا قولهم إن العديد من المرضى في العشرينات والثلاثينات من العمر ولم يتلقوا أية لقاحات ضد المرض من قبل “يبدون أنهم أكثر مرضا من المصابين الأصغر سنا خلال العام الماضي وتتدهور حالاتهم بسرعة أكبر”.

ويشتبه العديد من الأطباء الذين يعالجونهم في أن متحور “دلتا”، الذي يمثل حاليا نحو 80 في المئة من الإصابات الجديدة على مستوى البلاد، ربما يلعب دورا في ذلك.