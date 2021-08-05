تراند الفن: مصرواي يكشف التفاصيل المالية لانتقال مهاجم الأهلي لألتاي التركي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 07:10 مساءً - كتب – محرر مصراوي:

كشف مصدر بالأهلي أن هناك خطوة واحدة تفصل أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المعار لسيراميكا كليوباترا عن الرحيل الي ألتاي التركي، بسبب عدم نهاية فترة إعارته في نادي سيراميكا كليوباترا بعد.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس أنهم توصلوا لإتفاق فعلي مع النادي التركي للتخلي عن اللاعب ولكن تبقي الحصول على موافقة الفريق المعار له حالياً وهو سيراميكا كليوباترا للسفر إلي تركيا منتصف الشهر الجاري.

وأضاف: “الأمر شبه منتهي.. يتبقي فقط موقف سيراميكا، وهناك مفاوضات دائرة لإنهاء الموقف والتوصل إلي إتفاق ليسافر ريان إلي تركيا”.

وأوضح: “أتفقنا مع ألتاي التركي على اعارة أحمد ياسر ريان لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار بنية البيع النهائي “.

وتابع: “حال رغبة الفريق التركي في ضم اللاعب بشكل نهائي بعد الموسم الأول سوف نحصل على 2 مليون دولار كاملة “.

وأوضح المصدر أن هناك نصف مليون دولار أخري تحق لنا تم وضعها في التعاقد مرهونه بمجموعة من الإمتيازات هي المشاركة في 20 مباراة وتسجيل 15 هدف في الموسم.

وأضاف أن الأهلي يحق له أيضاً الحصول علي 15% من إعادة بيع أحمد ياسر ريان في أي وقت.