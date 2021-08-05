تراند الفن: مستشفيات فلوريدا الأمريكية تتعرض لطوفان من مرضي كورونا

فلوريدا /امريكا – (د ب ا):

تعرضت مستشفيات فلوريدا لحالة من الاضطراب بسبب طوفان من مرضى كوفيد بينما يحارب حاكمها فرض إجراءات شاملة تتعلق بالصحة العامة.

وارتفع عدد المرضى البالغين الذين تأكدت إصابتهم بمرض كوفيد -19 في فلوريدا بنسبة 8ر3في المئة إلى رقم قياسي بلغ 12 ألف و373، وفقا لوزارة الصحة الأمريكية وبيانات أجهزة الخدمات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونحو 40% من أسرة وحدات الرعاية المركزة يشغلها مرضى “كوفيد–19” بزيادة من 39% عن أمس.

وأعلنت نحو 15% من المنشأت البالغ عددها 261 أنها تواجه نقصا حادا في أطقم العاملين ، وأن عددا مماثلا من المرافق من المتوقع أن يعلن عن نقص من هذا القبيل في غضون اسبوع.

من جهة أخرى ، قالت شركة موديرنا لصناعة الإدوية أن لقاحها مازال فعالا بنسبة 93%بعد مرور ستة أشهر على إعطاء الجرعة الثانية منه.