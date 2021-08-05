تراند الفن: بالفيديو| خالد الجندي: صوت المرأة ليس بعورة وإنما خضوعها لغير زوجها عورة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏56 دقيقة مضت الدين والحياة 13 زيارة

كتب- محمد قادوس: قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان مشروعية الأذان للرجال دون النساء، لأن الأصل في المرأة عدم لفت الأنظار وعدم التكشف، وبالتالي علو الصوت لا يتناسب مع عفتها وانوثتها وكرامتها. وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الخميس: ” في الفقه العام صوت المرأة ليس بعورة، وإنما خضوعها لغير زوجها، فهو العورة، وهو من المحرمات الاعتبارية النسبية مختلفة عرفية، وغير محددة بوصف دقيق وتركها القرآن الكريم لأذواق وأعراف المجتمع”.

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