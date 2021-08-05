تراند الفن: الجيزة: عودة المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع في إمبابة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 07:10 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت أخبار مصر 13 زيارة

كتب- يوسف عفيفي: أعلنت محافظة الجيزة، انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من أعمال إصلاح كسر خط مياه قطر 200 مم بشارع امتداد الوحدة بمنطقة إمبابة وإعادة فتح المياه مرة أخرى. وأضافت المحافظة في بيان اليوم الخميس، أن المياه ستصل تدريجيا للمناطق المتأثرة بالانقطاع (أرض الحداد وشوارع امتداد الوحده والاعتماد بحي شمال المحافظة). وكانت المحافظة، أعلنت صباح اليوم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن مناطق أرض الحداد وشوارع امتداد الوحده والاعتماد بحي شمال الجيزة، نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 200 مم بشارع امتداد الوحدة.

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