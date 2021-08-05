تراند الفن: بمناسبة ذكرى ميلاده.. جورجينا تهدي رونالدو سيارة مرسيدس سعرها يتخطى 11 مليون جنيه

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب – محمد جمال:

استعرض نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس الإيطالي، سيارته الفاخرة باهظة الثمن، التي تلقاها هدية من شريكته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز.

ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وهو يقف أمام سيارة مرسيدس دفع رباعي سوداء اللون من طراز “Mercedes G-Class Brabus”، وعلق عليها بعبارة: “أتمنى لكم أسبوعا سعيدا”.

ووفقا‭ ‬لما نشرته ‬صحيفة‭ ‬”ذا‭ ‬صن‮” ‬البريطانية،‭ ‬فإن‭ ‬رونالدو‭ ‬تسلم،‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬هديته‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬ميلاده‭ ‬الخامس‭ ‬والثلاثين،‭ ‬الذي‭ ‬احتفل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬فبراير‭‬ .2020

تقدم سيارة كريستيانو رونالدو الفارهة الجديدة، التي تشغلها شركة تصنيع المحركات الألمانية باربوس، بسعر يبلغ نحو 719 ألف دولار أى ما يعادل 11.504.000 جنيه تقريبًا.

وتملك سيارة مرسيدس جي- كلاس برابوس محركاً خارقاً بقوة 900 حصاناً، وهي تملك القدرة على الانطلاق من 0- 100 كيلومتر/ساعة خلال 3.8 ثانية فقط.

وتم تجهيز السيارة الخارقة بمقصورة داخلية من الجلد، علماً بأنه تم صُنع 10 نسخ فقط من سيارة Mercedes G-Class Brabus V12، عندما تم إصدارها في عام 2019، حيث كانت إحداها من نصيب نجم يوفنتوس الإيطالي.

ويمكن من خلال السطور التالية التعرف على أبرز سيارات كريستيانو رونالدو:

كونسيجيج CCX 11

تحقق السيارة Koenigsegg CCX 11 الرياضية رقما مذهلًا فى عالم السرعة يبلغ 402 في الساعة بفضل محرك V8 التربو تشارجر بسعة (4.7 لتر) وقوة 806 أحصنة و 920 نيوتن في المتر من عزم الدوران عند 5500 دورة في الدقيقة.

بي إم دبليو M6

تعد السيارة BMW M6 من بين السيارات الأولى التي اقتناها كريستيانو رونالدو في بداية انضمامه لنادي مانشستر يونايتد عام 2006.

بورش كاريرا SD 911

تقدم بورش كاريرا SD 911 بمحرك من 6 أسطوانات سعة 3.0 لتر، يولد قوة 379 حصانا، وعزم أقصى للدوران 450 نيوتن متر، ويتصل المحرك بصندوق سرعات من نوع PDK ثنائي التعشيق من 8 سرعات.

بوجاتي شينتوديتشي

تتميز بوجاتي شينتوديتشي بقوتها الجبارة المستمدة من محركها الضخم الذي يتكون من 16 أسطوانة، فضلًا عن أنه يمكنها الانطلاق من الثبات وحتى 100 كم/ساعة في 2.4 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/ساعة في 6.1 ثانية، فيما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 380 كم/ساعة.

ماكلارين سينا 500

تعتمد السيارة البريطانية ماكلارين سينا 500 على محرك v8 سعة 4 لترات مع شاحن تيربو مزدوج يولد قوة 800 حصان، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

مرسيدس AMG GLE 63

تأتي السيارة الفاخرة AMG GLE 63 مع محرك V12 بقوة 612 حصانا وتصل سرعتها القصوى إلى 249.4 في الساعة.

قائمة إضافية لأسطول سيارات “رونالدو”:

بالإضافة إلى السيارات السابقة التي يمتلكها كريستيانو رونالدو، هناك العديد من الطرازات التي اقتناها الدون ومنها، فيراري F12 TDF، وشيفروليه كامارو، و مازيراتي جران كابريو، ورولز رويس فانتوم، وأودي R8، وAston Martin DB9، و بنتلي جي تي سبيد، وبوجاتي تشيرون.

كما امتلك أيضًا الدون بوجاتي فيرون، وفيراري 599 جي تي بي فيورانو، و فيراري إف 430، و مازيراتي جرانكابريو، وبورش كايين، وبنتلي كونتيننتال Speed GT، و مرسيدس سي كلاس كوبيه، و أودي آر إس 6، و أودي آر إس 7، و أودي كيو 7.