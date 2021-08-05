تراند الفن: لا تفعلها أبدا| تعرف على أضرار إزالة ثرموستات السيارة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتب – محمد جمال:

يعمد بعض السائقين إلى إزالة الثرموستات من السيارة عند ارتفاع درجات الحرارة بشدة خلال فصل الصيف خاصة في السيارات القديمة والتي تعاني من مشاكل في الحرارة، فهل تعطيل عمل الثرموستات يجلب الضرر للمحرك؟

تعد الثرموستات من أهم الأجزاء في دورة تبريد محرك السيارة، حيث أنها الجزء المسؤول عن تنظيم عملية تدفق سائل التبريد إلى المحرك والعكس، وذلك للحفاظ على عدم ارتفاع الحرارة داخل المحرك.

وتعمل الثرموستات وفق نظام متوازن وهو السماح بمرور مياه التبريد إلى خارج محرك السيارة في اتجاه الردياتير، ويتم هذا الأمر عند وصول درجة حرارة المحرك ما بين 80 درجة و 90 درجة، ويتم حينها تبريد المياه في الردياتير، ومن ثم تسمح الثرموستات بعودة المياه بعد تبريدها إلى المحرك مرة آخرى.

وشدد الخبراء على عدم إيقاف عمل الثرموستات في الصيف لأنه يؤدي إلى عدم ثبات أداء محرك السيارة نظراً للاحتراق غير الجيد للوقود بسبب الانخفاض المستمر لدرجة حرارة المحرك، وبالتالي يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود.

كما أن زيت المحرك لن يحصل على اللزوجة المثالية لأداء وظيفته خاصة وأنه مخصص للعمل وفق درجة حرارة معينة مما يضر بالأجزاء الداخلية للمحرك ويزيد من الاحتكاك بينهم.

ويؤدي هذا الفعل الخاطئ أيضاً إلى زيادة انبعاث التلوث من محرك السيارة نتيجة عدم الاحتراق الجيد للوقود، وبالتالي يتسبب في عدم ثبات أداء المحرك وزيادة استهلاك الوقود كما ذكرنا، لهذا يجب دائماً تشغيل الثرموستات وعدم تعطيل عملها أبدأ.