تراند الفن: “أسد يعيش في قفص”.. تغريدة غامضة لياسمين صبري

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتبت- منال الجيوشي:

غردت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عدة تغريدات غامضة.

وكتبت: “الروح مثل الملك صاحب الجاه العظيم لن ترضى بهذه الزينة هي لا يرضيها إلا التحليق والقيادة.. تخيل أسدا أو صقرا يعيس في قفص.. يقدم له ما يشتهيه.. احتمالية موته كبيرة.. أو يعيش لكنه يتحول لمسخ”.

كما كتبت: “الناس تخاف تقيم الآخرين لأنها دائما تخاف من جوانبها المظلمة، مذعورة أن يكتشف هذا الجانب، من هنا تأتي المخاوف والانهيار من تقييم الآخرين”.

وفي تغريدة أخرى كتبت: “السلام هو الشيء الذي بداخلك تشعر أنه توقف عن الركض ونام وارتاح”.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” بطولة أحمد مجدي، أشرف زكي، محمود البزاوي، ومن إخراج مرقس عادل.