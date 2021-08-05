تراند الفن: مقتل 10 مدنيين في عدة هجمات شمالي بوركينا فاسو

واغادوغو – (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني ومحلي في بوركينا فاسو، اليوم الخميس، بمقتل عشرة مدنيين في عدة هجمات شنها مسلحون مشتبه بهم في شمال البلاد.

ونقل راديو “فرنسا الدولي” عن المصدر الأمني قوله، إن سلسلة من الهجمات وقعت في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وأسفرت عن مقتل نحو عشرة من السكان المحليين على أيدي مسلحين مجهولي الهوية.

وأكد مسئول محلي في منظمة المتطوعين للدفاع عن الوطن وقوع الهجمات في منطقة الساحل الشمالية.

وتواجه بوركينا فاسو، لاسيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات عنيفة منذ عام 2015، والتي خلّفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من منازلهم.