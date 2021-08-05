تراند الفن: مجلس الوزراء ينعى حسب الله الكفراوي: فقدنا قامة كبيرة بقطاع البناء والعمران

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 مساءً - أدمن 26 ثانية مضت أخبار مصر 1 زيارة
(مصراوي):
نعى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.
ويؤكد مجلس الوزراء: “فقدنا اليوم واحدًا من أعلام ورموز الهندسة المدنية بمصر، والذي كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب شيخ المهندسين المصريين”.
وتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازي القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازى والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.
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