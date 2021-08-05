تراند الفن: علي زين يغيب عن المنتخب في مباراة تحديد المركز الثالث بالأولمبياد

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 15 زيارة
القاهرة ـ مصراوي:
تأكد غياب لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، علي زين، عن مباراة إسبانيا المقبلة لتحديد صاحب المركز الثالث بالنسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).
ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الإسباني، يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث، بعدما هُزم في وقت سابق من اليوم الخميس أمام نظيره الفرنسي في مباراة دور نصف النهائي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا
وكانت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها زين عقب مباراة فرنسا قد أكدت غيابه عن المباراة المقبلة؛ حيث قرر الجهاز الفني إراحته.
يُذكر أن اللاعب قد تمسك باستكمال لقاء فرنسا رغم الألام التي تعرض لها بعد الإصابة؛ حيث تحامل على نفسه في الشوط الثاني.
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