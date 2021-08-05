تراند الفن: أمين الفتوى: لا يشترط استئذان الزوج عندما تريد الأم فطام رضيعها

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتبت – سماح محمد:

تلقي أمين الفتوي سؤالًا من إحدي متابعات البث المباشر للصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيسبوك، تقول: “هل يجب عند فطام الرضيع أخذ موافقة الزوج حتى لو تم الطفل سنتين وشهر؟”، فأجاب فضيلته بالآية 233 من سورة البقرة: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ.

وأوضح الدكتور محمد وسام مفسرًا الآية الكريمة السابق ذكرها والتى تؤكد على وجوب الأم إشباع طفلها من لبنها إذا كان الرضاع لا يؤثر على صحتها بالسلب، ويمكن للأم استئجار مرضعة فلا مانع شرعي في هذا.

وأكد أمين الفتوى من خلال البث المباشر المذاع عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك أن أمر الرضاع ما هو إلا أمر اتفاقي بين الزوجين، فلا ترغم الزوجة عليه من أحد ولا حتى من زوجها فهي من تحدد قدرتها من عدمها على إرضاع الصغير، وعلى ما سبق فلا يشترط استئذان الزوج حينما تريد الأم فطام رضيعها.

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