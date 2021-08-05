تراند الفن: نشرة الموضة: هدى الأتربي جذابة.. وياسمين صبري أنيقة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 06:09 مساءً - كتبت_ شيماء مرسي تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية “إنستجرام” أو “فيسبوك”. لذا يوفر لكم “مصراوي”، أبرز إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة على مدار الأسبوع. – أنغام: وطلت الفنانة أنغام بفستان باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا. – هدى الأتربي: كما تألقت الفنانة هدى الأتربي بفستان باللون الأحمر، بقصة الكب، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا. – هيفاء وهبي: وارتدت الفنانة هيفاء وهبي فستانا قصيرا باللون الرصاصي، كت بدون أكمام ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا. – رانيا يوسف: كما ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللون الأوف وايت، كت بدون أكمام، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا. – فيفي عبده: أيضا طلت الفنانة فيفي عبده بفستان باللون الموف، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا. – ريم البارودي: وارتدت الفنانة ريم البارودي فستاناً باللوني الأسود والأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى. – نسرين طافش: وتألقت الفنانة نسرين طافش بفستان باللوني الأبيض والسيمون، مزود بأكمام طويلة، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون السيمون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا. – ياسمين صبري: وارتدت الفنانة ياسمين صبري توب كت باللون الأبيض مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

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