تراند الفن: كورونا: اليابان تدرس توسيع قيود الطوارئ لثماني محافظات أخرى مع ارتفاع الإصابات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 05:10 مساءً - طوكيو- (بي بي سي): تدرس الحكومة اليابانية خططا لتوسيع قيود الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا إلى ثماني محافظات أخرى، في مسعى لاحتواء ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس. وتخضع العاصمة طوكيو وست مناطق أخرى إلى حالة طوارئ كاملة، بالفعل، حتى نهاية الشهر الجاري. وتشهد طوكيو مستويات قياسية يومية للإصابات في الفيروس، في الوقت الذي تكافح فيه المدينة لاحتواء الفيروس أثناء استضافة الألعاب الأولمبية. وتمثل الإصابات بمتغير دلتا شديد العدوى نحو تسعين بالمائة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في شرق البلاد، ونحو ستين بالمائة من الإصابات في غربها.

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