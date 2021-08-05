تراند الفن: أول ظهور لرئيس وزراء تونس السابق منذ عزله

وكالات:

نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس يوم الخميس صورا لرئيس الوزراء المعزول هشام المشيشي وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول ظهور له بعد 11 يوما من عزله.

كان الرئيس قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو عزل المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، ضمن إجراءات استثنائية لاقت تأييدا شعبيا واسعا ووصفها منتقدوه بأنها انقلاب.

وتبدد الصور، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، على ما يبدو دعاوى معارضي سعيد بأن المشيشي رهن الإقامة الجبرية في منزله.

وكان المشيشي قال عقب إقالته إنه لا يمكن أن يكون عنصراً معطلاً وإنه سيسلم المسؤولية لأي شخص يختاره رئيس البلاد وذلك في خطوة قد تخفف حدة الأزمة السياسية الكبيرة بالبلاد.