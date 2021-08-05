تراند الفن: أول ظهور لرئيس وزراء تونس السابق منذ عزله

- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 05:10 مساءً - أدمن 10 دقائق مضت عرب وعالم 15 زيارة
وكالات:
نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس يوم الخميس صورا لرئيس الوزراء المعزول هشام المشيشي وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول ظهور له بعد 11 يوما من عزله.
كان الرئيس قيس سعيد قد أعلن في 25 يوليو عزل المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، ضمن إجراءات استثنائية لاقت تأييدا شعبيا واسعا ووصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
وتبدد الصور، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، على ما يبدو دعاوى معارضي سعيد بأن المشيشي رهن الإقامة الجبرية في منزله.
وكان المشيشي قال عقب إقالته إنه لا يمكن أن يكون عنصراً معطلاً وإنه سيسلم المسؤولية لأي شخص يختاره رئيس البلاد وذلك في خطوة قد تخفف حدة الأزمة السياسية الكبيرة بالبلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصراوى وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.