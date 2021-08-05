تراند الفن: إيطاليا تواجه فيضانات قوية في شمال البلاد

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 05:10 مساءً - ميونيخ- (د ب ا):

بعد أسابيع من اندلاع حرائق غابات في أنحاء جنوب البلاد، يتعين على إيطاليا حاليا التعامل مع أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية وطينية في بعض المناطق بشمال البلاد.

وأدى هطول أمطار غزيرة في ساوث تيرول لفيض الانهار على ضفتيها، كما اضطرت السلطات لإغلاق الطرق بسبب الانهيارات الأرضية. وفاض نهر ايساك على ضفتيه في مدينة كلاوسين، مما دفع الشرطة لمطالبة الاهالي تحريك سياراتهم في المرائب تحت الأرض والاستعداد للفيضانات.

ويواجه السكان في لومباردي مستويات مياه مرتفعة و سيول من الطمي، بما في ذلك على طول بحيرة كومو، التي فاضت لفترة قصيرة، مما أدى لغمر شوارع كومو بالمياه.

وغمر الطمى في منطقة بحيرة جاردا فندقا في بلدة ليموني سول جاردا، وتم إنقاذ نحو 100 نزيل مساء أمس الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الايطالية ” انسا”.

ونشرت قوات الاطفاء الايطالية نحو 1000 من رجال الانقاذ في المناطق المتضررة، وفقا لما ذكرته هيئة الدفاع المدني، كما أن إيطاليا الآن تخضع لثاني أعلى مستوى طوارئ ضمن أربعة مستويات.