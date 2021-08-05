تراند الفن: رسميًا.. إلغاء معرض نيويورك للسيارات 2021 بسبب تفشي سلالة “دلتا”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتب – محمد جمال:

أعلن منظمو معرض نيويورك الدولي للسيارات إلغاء فعاليات معرض العام الجاري، والتي كان من المقرر أن تنطلق في 20 أغسطس الجاري؛ بسبب انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا المستجد.

وقال المنظمون – في بيان أورده موقع “ذا فيرج” التقني: إنهم كانوا متحمسين للغاية لإقامة المعرض، خاصة مع زيادة عدد متلقي لقاح كورونا في مدينة نيويورك وفاعلية ارتداء أقنعة الوجه في السيطرة على انتشار الفيروس في المدينة.

وسيؤدي الإلغاء المفاجئ لاضطراب في خطط عشرات الشركات التي عزمت على تدشين واستعراض بعض أهم موديلاتها في المعرض المرموق، خاصة في المجال الكهربائي.

من أبرز الموديلات التي كان من المتوقع تدشينها هناك هي نيسان Z الجديدة وسوبارو WRX الجيل الجديد كلياً، والآن سيتم تدشينهما إلكترونياً كما اعتدنا على مدار آخر 18 شهر.

ويؤدي هذا الإلغاء لتساؤلات عن مصير المعارض الأخرى، أهمها معرض ميونخ للسيارات المجدول في بداية سبتمبر، ومعرض لوس أنجلوس المجدول في منتصف نوفمبر.