تراند الفن: غيبوبة” و”جلطة في المخ”.. تدهور الحالة الصحية للشاعر حسن رياض‬

كتب-مصطفى حمزة:

يخضع الشاعر الغنائي حسن رياض حاليا للعلاج في مستشفى زايد التخصصي بالسادس من أكتوبر، إثر أصابته بغيبوبة وجلطة في المخ مساء أمس الأربعاء.

الشاعر فوزي إبراهيم “أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين” في تصريح خاص لـ”مصراوي”ـ قال :”الشاعر حسن رياض تم نقله إلى المستشفى مساء أمس، إثر معاناته من جلطة في المخ، ودخوله مرحلة الغيبوبة، وتم التواصل مع وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم التدخل لنقله لإحدى المستشفيات التي توجد بها أماكن للرعاية المركزة، ونسعى أيضا للتواصل مع وزيرة الصحة”.

حسن رياض كتب مجموعة أغاني مع نخبة من المطربين والمطربات، منها “من غير ماتتكلمي” و”اللي اشترى” للفنان علي الحجار، و”ع النواصي” و”برج حمام”، و”عالم واحد”، وأمل وهبى “يابت بيقولك ابوكي”، سيمون “مالك بيا”، وغيرهم.

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