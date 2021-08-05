تراند الفن: شروط ومستندات ورابط تقديم.. الأزهر يعلن فتح باب الالتحاق للطلاب العائدين من الخارج

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتب- محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، استقباله طلبات الالتحاق به من الطلاب العائدين من الخارج للعام الدراسي: 2020/2021؛ وذلك من خلال التقدم على الرابط التالي،

https://azhar.eg/egyacceptance/index.htm

وأوضح الأزهر الشريف، أن التقدم مُتاح للطلاب المصريين الناجحين في الصفوف: من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2020/2021، من الخامس من أغسطس وحتى الـ25 من الشهر نفسه.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من المستندات المطلوبة للتسجيل والتي تتضمن: –

1- صورة الشهادة الدراسية الحاصل عليها الطالب موثقة من الدولة التي أصدرتها ومن وزارة الخارجية المصرية، (وإذا كانت الشهادة بلغة أجنبية، يجب ترجمتها واعتماد الترجمة بشعار الجمهورية).

2- صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب.

3- صورة من جواز سفر الطالب.

4- صورة من تاريخ وختم دخول الطالب لجمهورية مصر العربية (مبين بجواز السفر).

5- صورة بطاقة الرقم القومي للأب.

6- ما يفيد الولاية التعليمية أو توكيل في حالة عدم وجود الأب

7- صورة شخصية حديثة للطالب.

وعلى الراغبين في التقدم الإلكتروني، القيام بالخطوات التالية:

1- يقوم ولي الأمر بتحرير طلب التقدم إلكترونيًّا على هذا الرابط، مع مراعاة الدقة في تسجيل البيانات.

2- يقوم ولي الأمر بسحب المستندات سكانر، وليس تصويرها بالمحمول، ثم رفع المستندات المطلوبة بعد تجميعها بنفس الترتيب المبين سالفًا في ملف واحد بصيغة pdf، ثم يقوم برفع الصورة الشخصية للطالب.

3- يقوم ولي الأمر بحفظ الطلب ومتابعة الموقع لمعرفة حالة الطلب من خلال رقم الطلب أو الرقم القومي للطالب.

4- في حالة وجود مستندات غير مستوفاة يتم مراسلة ولي الأمر لاستكمالها.

5- بعد قبول الطلب وانتهاء فترة التقديم يتم تحديد موعد اختبار الطلاب، ويتم إصدار أرقام الجلوس؛ حيث من المقرر أن يُعقد الامتحان بمقر الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة (10 ش أحمد أبو العلا – محطة ثروت – من ش مصطفى النحاس – مدينة نصر).

وأوضح الأزهر الشريف، أنه بعد اجتياز الطالب للامتحان، يتم إصدار إخطار قيد الطالب، ويتسلمه أي من: (الأب، الجد لأب، أو من لديه توكيل من الأب، أو الأم بشرط أن يكون لها حق الولاية التعليمية).

ولفت أنه بعد استلام إخطار القيد، على الطالب الراغب في القيد بمعهد خاص أو نموذجي التوجه للمنطقة الأزهرية التابع لها المعهد؛ لعقد مقابلة مع الموجه الأول للغة الإنجليزية، وعلى ولي الأمر إحضار أصل المستندات للاطلاع وصورة منها داخل حافظة يوم الامتحان.