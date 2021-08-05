تراند الفن: “هل يتلبس الجن الدباديب والعرائس اللي في البيت”؟.. شاهد رد فعل الشيخ محمد أبو بكر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتب- محمد قادوس:

هل الجن يسكن في الدباديب والعرائس اللي في البيت؟.. سؤال تلقاه الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، وأكد قائلًا: هذا الكلام موجود في الأفلام وليس في الحقيقة.

وضرب الداعية مثلًا في ذلك بأنه يوجد في بيته دبدوب وحلق وقال: “والله انا زعلان عليه لأنه عمال يترمى من هنا لهناك وابني الكبير بيضرب به اخيه الأصغر، فهل هذا يكون تقديس وتنزيه واحترام، فهذا يعتبر دمية”.

وأضاف أبو بكر، في لقائه ببرنامج “وبكرة أحلى” المذاع عبر فضائية “النهار” أن الصحابة كانوا يصنعون بأيديهم اللعب من الصوف لأطفالهم الصغار لكي يتم تلهيتهم، مستشهدا في ذلك بأن السيدة عائشة- رضي الله عنها- كانت لها عروسة صغيرة تلعب بها، وكان حضرة النبي- صلى الله عليه وسلم-عندما ينقل السيدة عائشة من مكانها كان ينقل معها عروستها.

وتابع الداعية الإسلامي: هكذا أدب الإسلام ويا ليت القوم يعلمون ويفهمون.

وفي إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، كان الشيخ محمد العليمي، عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، تلقى سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: “عندي في منزلي صور وتماثيل وسمعت من البعض أن كل من له ظل فهو حرام وهل هذا يرجع إلى النية لأنني أعتبرها صور زينة فقط.. فما رأي الشرع؟”.

في إجابته، أكد العليمي أن الفتوى على ذلك بأن التماثيل التي هي للزينة ولا تعبد ولا تعظم وإنما تهان وتمتهن في أيدي الأطفال ويزين بها الأماكن لا بأس بها شرعاً.

وأضاف عضو الأزهر للفتوى، عبر فيديو البث المباشر للصفحة الرسمية لمصراوي على فيسبوك، بأن ما قاله الفقهاء القدامى إنما كان مبنيًا على أن هذا قد يكون ذريعة للعبادة أو للتعظيم، وهو أمر منهي عنه شرعًا، منوها بأنه إذا انتفت هذه العلة عن التماثيل الموجودة في البيت وكانت تمتهن ويلعب بها الأطفال فلا حرج فيها.