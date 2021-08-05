تراند الفن: 300 نسخة فقط.. بنتلي تطُلق موديل خاص من أيقونتها Flying Spur Hybrid.. صور

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 05:10 مساءً - لندن – (د ب أ):

أطلقت شركة بنتلي البريطانية الرائدة فى صناعة السيارات، الموديل الخاص Odyssean Edition من أيقونتها Flying Spur Hybrid الهجين، والذي يقتصر إنتاجه على 300 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة البريطانية، أن النسخة الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك تربو مزدوج V6 بقوة 416 حصان، مع آخر كهربائي بقوة 100 كيلووات. وبتضافر جهود المحركين يتم توليد قوة 544 حصان/750 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

ويعتمد النظام على بطارية سعة 1ر14 كيلووات ساعة، والتي تتيح الوصول إلى مدى السير 40 كلم بالدفع الكهربائي الخالص. أما مدى السير الكلى فيبلغ نحو 700 كلم.

وتتميز السيارة الخاصة بمقصورة داخلية فاخرة تعتمد على أسطح من أخشاب فاخرة، فضلا عن المواد المستدامة كالكتان والصوف الفاخر، مع شاشة دوارة بمنتصف لوحة القيادة وحزمة من الأنظمة المساعدة.

ومن السمات المميزة للخطوط التصميمية الخارجية العناصر المطلية باللون Pale Brodgar كالعجلات قياس 21 بوصة وأشرطة الزينة على الجوانب، وكذلك على مقدمة السيارة والمؤخرة.

لينك الفيديو..