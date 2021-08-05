تراند الفن: إضافة 5 أمراض.. موعد إطلاق ثاني مراحل بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 05:10 مساءً - كتب- محمد سامي:

كشف مصدران حكوميان تفاصيل المرحلة الثانية للتقديم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كان الموعد المحدد للإطلاق وفق تصريحات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أول شهر يوليو الماضي، لكن لم يتم وفق الجدول المعلن.

وأوضح المصدران، لمصراوي، أنه من المنتظر أن يتم إطلاق البوابة الخاصة لتسجيل إعاقات المرحلة الثانية نهاية شهر أغسطس الجاري، وأنه يتم الآن التنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والتعليم العالي من أجل الإطلاق النهائي والذي بموجبه يستطيع صاحب إعاقة المرحلة الثانية التقدم عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل والتي ستشرف عليها وزارة الصحة.

وسيقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة ونوع المرض المزمن الذي يعاني منه ويطلب حجز ميعاد لتوقيع الكشف عليه واختيار أقرب مستشفى له في المحافظة، لتوقيع الكشف الطبي عليه عبر فحوصات كاملة وتحديد المرض المزمن الذي يعاني منه الشخص، وتقييم حالته العامة وتأثير هذا المرض على أدائه اليومي والحياتي، وبعد ذلك سيتم إصدار النموذج المميكن والذي تم الاستقرار على شكله وطريقة إصداره بناء على قرار رئيس الوزراء.

وأكدت المصادر، على أن النموذج المميكن الذي سيحصل عليه المواطن يحدد حالته العامة ولا يُقر إذا كان يحصل على البطاقة من عدمه، مشيرة إلى أن المواطن سيتوجه بعد ذلك إلى وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها المسئولة عن التنسيق مع وزارة الصحة، والتي ستقر في النهاية الموافقة على حصوله على البطاقة أو رفض الطلب.

وأضافت المصادر: في حال إصدار البطاقة يعتد بالبيانات التي تتضمنها في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة وبعد تقييم الحالة من التضامن بشكل نهائي يتم الموافقة على إصدار الكارت أو رفض الطلب حيث يتم التقييم في المرحلة الثانية بناء على معيار ثابت وهو مواجهة الشخص الصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، واحتياجه للمساعدة.

وأرجعت المصادر سبب تأخير إطلاق المرحلة الثانية إلى أمور تقنية خاصة بسيرفرات المنظومة التي سيتم إتاحتها وإجراء الاختبارات عليها، حيث من المنتظر أن تشهد إقبالا كبيرا.

وتشمل المرحلة الثانية عدة إعاقات منها الإعاقات الحركية مثل شلل الأطفال بجميع أنواعه في أي طرف، والشلل الأيرابي وقصر أي طرف من الأطراف عن الطرف الأخر بمعدل 5 سم، والبتر في إحدى أصابع السبابه أو الإبهام.

كما ستشمل الإعاقات البصرية وحالات ضعف الإبصار في العينين من 6 إلى 60 حتى على 36 بالنظارة، كما ستشمل حالات ضعف السمع من 50 لـ 70 ديسبل بالإضافة إلى الإعاقات الذهنية والتي سيكون بها نسبة الذكاء من 35 إلى 69%، وأمراض الدم ” الهيموفليا.

وفقا للائحة التنفيذية للقانون فان درجات الإعاقة يتم تحديدها بناءً على التقييم الطبي والوظيفي للحالة من خلال مرحلتين، المرحلة الأولى تعتمد على التقييم الطبي للشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مدعما بالتقارير الطبية اللازمة لتحديد حالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، والمرحلة الثانية وتعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص المتقدم للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.

وأكدت المصادر، على أن المرحلة الأولى مستمرة وأنه تم إصدار ما يقرب من 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة والتي تستهدف 13 نوعًا من الإعاقات الشديدة، وهي الجذام، ومتلازمة داون، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وذوي القزامة، والشلل الدماغي، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات.