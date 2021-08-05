تراند الفن: بث_الأزهر_مصراوي.. ما حكم الشرع فيمن يصلي الفرض فقط ولم يصل السنة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- محمد قادوس:

في إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، تلقى فضيلة الشيخ محمد العليمي- عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: ما حكم الشرع فيمن يصلي الفرض فقد ولم يصل السنة؟.

فأجاب العليمي قائلاً: انه ينبغي على الإنسان ان يعلم وأن يدرك أن التعامل مع الله- عز وجل- لا ينبغي ان يكون بهذه الطريقة بل ينبغي على المسلم ان يحافظ على السنة قدر الامكان.

وأضاف عضو الأزهر للفتوى عبر فيديو بثه مصراوي عبر صفحته على فيسبوك، بأن صلاة السنن في المقام الأول هي مكملة للفرائض عند النقص منها، ولمزيد من فضل السنن وأهميتها وليشرب الإنسان من حوض النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-.

وقال العليمي إننا نقرر أولا بأنه لا إثم على الإنسان الذي يصلي الفرائض ولا يصلي السنن، مشيرا إلى انه يستحب للإنسان ان يواظب وان يكثر من السنن لفضلها، وهذا لأن السنن تجبر منها الصلوات الناقصة.