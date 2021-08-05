تراند الفن: الأمن العام يلاحق تجار المخدرات والأسلحة النارية في القليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- علاء عمران: وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مُكبرة لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين. وأسفرت جهود الحملات التي استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كما تم إلقاء القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كميات من المخدرات مختلفة الأنواع. كما تمكنت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام من تنفيد 2341 حكما قضائيا متنوعا. جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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