تراند الفن: رانيا يوسف تنشر صورة جديدة بالساحل الشمالي

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لها أثناء تواجدها لقاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

وعلق عدد كبير من الجمهور على الصورة، وأبدى جمهورها ومتابعوها إعجابهم بالصور.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: “رنوش القمر، بطل الأبطال، منورة الدنيا كلها يا قمر، بحبك أوي، وحبيبة قلبي بحبك”.

بينما علق أحدهم: “إلي الشرف أطلب إيدك يا أميرة البنات”، وآخر: “أيقونة جمال”، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “الآنسة فرح 3” وشاركها البطولة: “أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، وعارفة عبدالرسول”، ومن إخراج وائل فرج.