تراند الفن: أبرز إطلالات أيقونة الإغراء مارلين مونرو.. وهذا سر ارتدائها فستان شوال البطاطا

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت-شيماء مرسي

تحل اليوم ذكرى وفاة أسطورة الجمال والإغراء، النجمة العالمية مارلين مونرو، والتي تعتبر حتى الآن أيقونة للجمال والإثارة، كما أنها النجمة الأشهر في تاريخ هوليوود.

وفي هذا التقرير يستعرض لكم مصراوي أبرز إطلالات النجمة مارلين مونرو.

– شوال البطاطا:

طلت بفستان قصير مصنوع من شوال البطاطا، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأورنج، ونالت مارلين عام 1951، انتقادات من إحدى الصحفيات في مجال الموضة والأزياء حول ذوقها في اختيارات الفساتين، ووصفتها بأنه “مبتذل”، وفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتهكمت الصحيفة على مارلين، بأنها لو ارتدت “شوال بطاطس” سوف تبدو أفضل مما تختاره من ملابس، وتحدت مارلين مونرو الصحفية، وصممت فستانا مصنوعا من “شوال بطاطس” لتثبت إنها جميلة وأنيقة حتى لو ارتدت “شوال بطاطس”.

وخضعت مارلين لجلسة تصوير لشركة “Century Fox” السينمائية، مرتدية فستانها الغريب، وبدت جميلة وجذابة وأنيقة كعادتها، لتؤكد على أن جمالها طبيعيًا.

-فستان أحمر:

ارتدت أيضا فستانا باللون الأحمر، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-فستان أسود:

كما طلت بفستان باللون الأسود، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-فستان أبيض:

وتألقت مونرو بفستان قصير باللون الأبيض، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا.

– فستان أبيض:

كما ارتدت النجمة مارلين مونرو فستان باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

– فستان ذهبي:

وطلت أيضا بفستان باللون الذهبي، كت بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

– فستان باللونين الأحمر والأسود:

وظهرت النجمة مارلين مونرو بفستان باللونين الأسود والأحمر، بقصة الكب، بدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.