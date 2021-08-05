تراند الفن: جنرال موتورز تخطط لزيادة إنتاجها من الشاحنات شيفروليه “chevrolet” و جي إم سي “sierra”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 04:10 مساءً - ديترويت – (د ب أ): تعتزم مجموعة جنرال موتورز ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة استثمار حوالي 55 مليون دولار لتطوير مصنع التجميع في مدينة فورت ويني بولاية إنديانا الأمريكية بهدف زيادة الإنتاج من الشاحنات الخفيفة شيفي سيلفرادو 1500 وجي.إم.سي سيرا 1500. ونقلت تقارير إخبارية عن جاري دوف المدير التنفيذي للمصنع القول إن الاستثمار سيستخدم لتوريد أدوات ومعدات جديدة للمصنع المقام على مساحة 6ر4 مليون قدم مكعب. وقال دوف “هذا الاستثمار في أحدث المعدات سيحسن عملية التصنيع بصورة كبيرة كميزة تنافسية بالنسبة لجنرال موتورز ويوفر الآلات والتكنولوجيا لقوتنا العاملة من أجل استمرار توفير مركبات عالية الجودة لعملائنا”. وتأتي الاستثمارات الجديدة بعد استثمار المجموعة الأمريكية 3ر1 مليار دولار في مصنع أوشاوا لتجميع السيارات بمدينة أونتاريو الكندية لبدء إنتاج الشاحنات شيفي سيلفرادو وجي إم سي سيرا في كندا. وينتج مصنع أوشاوا كلا من الشاحنات الخفيفة والثقيلة على خلاف مصنع فورت ويني المتخصص في إنتاج الشاحنات الخفيفة. ورغم الاستثمارات الكبيرة التي تضخها جنرال موتورز في مصنعي فورت ويني وأوشاوا فإن المجموعة الأمريكية تعتزم زيادة إنتاجها من الشاحنات الكبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة. وقالت الشركة إن الشاحنات الخفيفة هي “أكبر وأهم منتج لها في كندا وفي أمريكا الشمالية”. في الوقت نفسه فإن هذه المركبات ذات الربحية العالية تجعل التحول نحو المركبات الكهربائية وذاتية القيادة عملية أسهل.

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