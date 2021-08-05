تراند الفن: يد الدنمارك تتأهل إلى نهائي الأولمبياد وتضع إسبانيا في مواجهة مصر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب – محمد علام:

تأهل منتخب الدنمارك إلى نهائي أولمبياد طوكيو 2020، لمنافسات كرة اليد على حساب منتخب إسبانيا، للمرة الثانية في تاريخ أبطال العالم.

وتغلبت الدنمارك على إسبانيا بنتيجة 27-23، في المباراة الثانية لنصف نهائي أولمبياد طوكيو لمنافسات كرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الدنمارك على إسبانيا بنتيجة 14-10.

وشهد الشوط الثاني إثارة في الدقائق العشرة الأخير من زمن اللقاء، حيث إتيحت الفرصة لإسبانيا لإدراك التعادل عندما كانوا متأخرين بنتيجة 22-21، لكنهم لم ينجحوا في ذلك، وسط تألق قوي وكبير من العملاق نيكولاس لاندين الحارس الدنماركي الذي حافظ لبلاده على التقدم.

وشهدت الدقيقة الأخيرة إحتكاك بين لاعب إسبانيا ولاندين، قبل ان يتدخل الحكم لفض الاشتباك، لتنتهي المباراة بعد ذلك بفارق 4 أهداف لصالح المنتخب الدنماركي.

وقدم الحارس الأسطوري نيكولاس لاندين أداءاً رائعا خلال المباراة، حيث تصدى ل12 تسديدة من أصل 32، كما سجل مايكل هانسن 12 هدف من أصل 16 محاولة على مرمى إسبانيا.

ويلتقي منتخب الدنمارك حامل ذهبية ريو دي جانيرو مع فرنسا في المباراة النهائية التي تقام يوم السبت القادم في الساعة الثانية ظهرا.

بينما يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإسباني في مباراة الميدالية البرونزية، وتقام هذه المباراة يوم السبت المقبل في الساعة ال10 صباحا.