تراند الفن: رسمياً| الأهلي يواجه الزمالك في السوبر الأفريقي لليد 18 أغسطس في القاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب – رمضان حسن: أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي موافقة ناديه علي مشاركة فريق اليد ” رجال” في مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك بدلاً من نادي النجم الساحلي التونسي الذي اعتذر للاتحاد الافريقي للعبة. وقال رؤوف عبد القادر في تصريحات خاصة لـ” مصراوي “:” تلقينا خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يخطرنا خلاله أن المباراة ستقام في القاهرة يوم 18 أغسطس الجاري بدلا من يوم 22 في المغرب”. وأنهى:” أرسلنا موافقتنا إلي الاتحاد الأفريقي علي المشاركة في سوبر اليد في الموعد المحدد “. وفاز الزمالك الموسم الماضي ببطولة الدوري بعد مباراة فاصلة مع الأهلي فيما فاز الأحمر ببطولة الكأس بعد الفوز على الأبيض.

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