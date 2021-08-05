تراند الفن: تهريب سيارات وتنفيذ أحكام.. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتب- علاء عمران: شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ضبط 3 قضايا تهريب أبرزها (سيارات مستعملة)، ضبط 25 قضية متنوعة في مجال الأمن العام. كما تم ضبط 1045 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 136 حكم قضائي متنوع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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