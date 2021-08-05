تراند الفن: تامر علي يستعد لطرح “تاني علبة سجاير”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 04:10 مساءً - كتبت- منال الجيوشي

يستعد المطرب والملحن تامر علي، لطرح أغنية جديدة بعنوان “تانى علبة سجاير”، من كلمات محمد عطية، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إنتاج “نجوم ريكوردز”.

وكان تامر علي، طرح مؤخرا أغنية “عيني ع الجمال”، وهي من ألحانه، وكلمات الشاعر تامر حسين، وتوزيع ومكساچ يحيي يوسف، وأغنية «ما قصرتش زمان» وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف.

تامر علي تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، محمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطية، وحسن مهران أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

يذكر أن تامر على يُعد واحداً من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.