تراند الفن: تعاني منه فرح الزاهد.. كيف تعرف أنك مصابا بالوسواس القهري؟

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتبت- هند خليفة

تصدرت الفنانة فرح الزاهد محركات البحث والتريند، بعد كشفها عن إصابتها بالوسواس القهري منذ فترة طويلة، خلال استضافتها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أمس الأربعاء.

وقالت شقيقة الفنانة هنا الزاهد: “هذا المرض كابوس ومينفعش نهزر فيه ومش مرض نتباهى بيه، وفي ناس بتنتحر بسببه”.

ويقدم “مصراوي” في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مرض الوسواس القهري، وفق موقع healthline.

-اضطراب الوسواس القهري (OCD)

هو حالة صحية عقلية مزمنة تتميز بالوساوس التي تؤدي إلى السلوكيات القهرية، فعلى سبيل المثال غالبًا ما يتحقق الأشخاص مرة أخرى للتأكد من أنهم قد أغلقوا الباب الأمامي أو يرتدون دائمًا الجوارب المحظوظة في أيام اللعبة، وهي طقوس أو عادات بسيطة تجعلهم يشعرون بمزيد من الأمان.

يتجاوز الوسواس القهري التحقق من شيء ما أو ممارسة طقوس معينة، فيشعر الشخص المصاب بالوسواس القهري بأنه مجبر على أداء طقوس معينة بشكل متكرر، حتى لو لم يرغب في ذلك – وحتى إذا كان يعقد حياته دون داع.

كما يتسم اضطراب الوسواس القهري (OCD) بالأفكار المتكررة غير المرغوب فيها (الوساوس) والحث غير العقلاني المفرط على القيام بأفعال معينة، وعلى الرغم من أن الأشخاص المصابين بالوسواس القهري قد يعرفون أن أفكارهم وسلوكياتهم ليست منطقية، إلا أنهم غالبًا ما يكونون غير قادرين على إيقافها.

-أعراض الوسواس القهري

تستمر الأفكار المهووسة أو السلوكيات القهرية المرتبطة بالوسواس القهري عمومًا لأكثر من ساعة يوميًا وتتداخل مع الحياة اليومية، وقد يظهر على المصابين الأعراض التالية:

– أفكار محظورة غير مرغوب فيها تنطوي على الجنس أو الدين أو الأذى.

-الأفكار العدوانية تجاه الآخرين أو الذات.

-وجود أشياء متناظرة أو في ترتيب مثالي.

-الخوف من الجراثيم أو التلوث.

-التنظيف المفرط أو غسل اليدين.

– لا يمكن التحكم في الأفكار أو السلوكيات، حتى عندما يجرى التعرف على تلك الأفكار أو السلوكيات على أنها مفرطة.

-ما الذي يسبب الوسواس القهري؟

السبب الدقيق لاضطراب الوسواس القهري غير معروف، لكن يعتقد الباحثون أن مناطق معينة من الدماغ قد لا تستجيب بشكل طبيعي للسيروتونين، وهي مادة كيميائية تستخدمها بعض الخلايا العصبية للتواصل مع بعضها البعض.

ويعتقد أن الوراثة تساهم في الوسواس القهري أيضًا، فإذا كنت أنت أو والدك أو أحد أشقائك مصابًا باضطراب الوسواس القهري، فهناك احتمال بنسبة 25٪ أن يكون أحد أفراد العائلة المباشرين مصابًا به.