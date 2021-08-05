تراند الفن: بحضور مدبولي.. بروتوكول بين الأوقاف والاتصالات ومحافظة كفرالشيخ لإنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتطوير

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 03:09 مساءً - أدمن ‏8 دقائق مضت أخبار مصر 10 زيارة

كتب- محمود مصطفى: شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية، ووزارة الاتصالات، ومحافظة كفر الشيخ، بشأن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب، وتطوير منطقة قصر الملك فاروق والمنطقة المحيطة به لتصبح إضافة إلى طابعها الأثري والتاريخي منطقة إبداع عصري. وقال وزير الأوقاف، إن البروتوكول هو نتاج العمل الجماعي المشترك والتعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة الوطنية من الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات الوطنية، وأن هذا المشروع يجمع بين طابعي الأصالة والمعاصرة بالمحافظة على الطابع الأثري والتاريخي للمنطقة من جهة، وإضافة لمسة عصرية حديثة في إطار انطلاق الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة من خلال المراكز الإبداعية والتكنولوجية من جهة أخرى، حيث ستقوم وزارة الاتصالات بإنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب بالمنطقة المحيطة بالقصر.

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