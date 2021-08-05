تراند الفن: نائب وزير الإسكان يتابع إجراءات إعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتب- مينا غالي:

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعا لمتابعة إجراءات إعادة الاستخدام الآمن للمياه المُعالجة طبقاً لأعلى المعايير العالمية المُطبقة في هذا المجال، وفي الأغراض المُخصصة لذلك، بحضور الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس أحمد عبدالسلام، مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور حسين الجمال، رئيس معهد بحوث الصرف، والمهندس عاشور راغب، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدعم استراتيجية الدولة للاستخدام الأمثل للمياه المُعالجة، والقرارات الصادرة فى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل الحفاظ على هذا المورد الهام، واستغلال كل قطرة ماء بالشكل الأمثل لتحقيق أعظم فائدة منها.

ووجه الدكتور سيد إسماعيل، الشكر على المجهود المبذول لإعداد الدراسة المطلوبة، والتي تم عرضها على القيادة السياسية في إطار تفعيل إستراتيجية الدولة في هذا الشأن، موجهاً باستكمال الإجراءات التنفيذية لأعمال الاستخدام الأمثل لصرف السيب النهائي لمحطات المعالجة، وكذلك تطوير المصارف لاستيعاب التصرفات الواردة حتى سنة الهدف طبقا للمخطط العام.

وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن الجهاز قام بتجميع كل البيانات الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، والطاقات التصميمية، والتصرفات الواردة من المحطات، وبما يتناسب مع متطلبات إعادة الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة.​