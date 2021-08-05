تراند الفن: رحلات أوبر.. النصر للسيارات تبدأ تجربة السيارة الكهربائية E70 الأسبوع المقبل

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 03:09 مساءً - كتبت – شيماء حفظي:

قال هاني الخولي، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، لمصراوي، إنه سيتم تسليم السيارات الكهربائية E70 لسائقي أوبر خلال الأسبوع المقبل، لتجربتها في الشوارع المصرية، استعداداً لتصنيعها في مصر.

وأشار إلى أنه تم اختيار 9 سائقين للسيارات الـ 9 المقرر اختبارها، وفقا لمعايير محددة، وتستمر فترة تجربة السيارات إلى 3 أشهر.

وكانت شركة النصر للسيارات استوردت 13 سيارة كهربائية من الطراز الذي تنتجه “دونج فينج” الصينية لاختبارها في مصر، بحسب بيان سابق من وزارة قطاع الأعمال.

والسيارة الكهربائية E70 هي الطراز المقرر إنتاجها في شركة النصر للسيارات، بعد التأكد من ملائمتها للطرق في مصر، وإجراء التعديلات المطلوبة.

ووقعت شركة النصر للسيارات، في يناير الماضي، اتفاقاً مع شركة “دونج فينج” الصينية لتصنيع السيارة الكهربائية في مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنوياً.

وكان أحمد خليل، مدير عام شركة أوبر في مصر، قال لمصراوي سابقا، إن الشركة ستستلم السيارات الكهربائية E70 لبدء الاختبارات عليها على منصة أوبر تستمر لمدة 3 أشهر كاملة، بهدف تحقيق رحلات يبلغ إجمالي مسافاتها ٣٠ ألف كيلومتر لكل سيارة.

وبعد فترة الاختبارات، يتم تقييم التجربة، ومناقشة نتائج فترة اختبارات السيارات وتقييمها تقييم شامل، قبل بدء التصنيع في مصر.

وأوضح خليل أن السائقين سيجرون رحلات من خلال تطبيق أوبر باستخدام السيارات الكهربائية في الشوارع المصرية، وذلك لاختبار قدرة تحمل السيارة وتقييم جودتها، ويتضمن ذلك كفاءة البطارية من حيث قياس مسافة التحرك بشحنة واحدة، ومدة الشحن المطلوبة، واختبار وسائل الأمان.

وتعقد أوبر جلسات لمناقشة ملاحظات وتعليقات السائقين والمهندسين بصورة مستمرة على مدار فترة التجربة وهي 3 أشهر، وفقًا لخليل.