تراند الفن: هكذا علق هنيدي على تصدر “الإنس والنمس” إيرادات شباك التذاكر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:13 مساءً - كتبت- منال الجيوشي: علق الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، على تصدر فيلمه الجديد “الإنس والنمس” إيرادات شباك التذاكر بعد ساعات من طرح الفيلم. وكتب: “الحمد لله تصدرنا الإيرادات إمبارح.. يلا بينا.. الإنس والنمس فيلم لكل العيلة”. وأقيم مساء أمس الأربعاء، العرض الخاص لفيلم “الإنس والنمس” بسينما كايرو فيستفال بالتجمع الخامس، بحضور صناعه وأبطاله. ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي: “أحمد نوتردام”، “مش أنا”، “العارف”، “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”. فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج شريف عرفة.

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