تراند الفن: تأجيل محاكمة متهمي “أحداث قسم شرطة العرب” لجلسة 2 سبتمبر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:13 مساءً - أدمن ‏30 دقيقة مضت حوادث وقضايا 10 زيارة

كتب – صابر المحلاوي: أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 13 متهمًا من عناصر الإخوان في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 2 سبتمبر؛ لمرافعة الدفاع. كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

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