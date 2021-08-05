تراند الفن: بعد طرح فئة أوتوماتيك| بي واي دي F3 موديل 2022 تستعد لمنافسة شرسة مع 6 سيارات بمصر

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:13 مساءً - كتب – محمد جمال:

أعلنت مجموعة الأمل للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة بي واي دي BYD الصينية في مصر، عن أسعار ومواصفات موديل 2022 من السيارة F3 سيدان العائلية الصغيرة.

وبحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي، أصبحت أيقونة بي واي دي التي تنافس بقائمة أكثر السيارات مبيعًا خلال العام الجاري، تتوفر بفئتين من التجهيزات ونوعين من نواقل الحركة.

وطبقًا للقائمة السعرية المعلنة من الأمل للسيارات في أغسطس، يبلغ السعر الرسي لـ بي واي دي F3 المزودة بناقل حركة يدوي 180.000 جنيه، فيما تباع النسخة الأوتوماتيك الجديدة 200.000 جنيه.

تعمل بي واي دي F3 سيدان العائلية موديل 2022 الجديدة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 108 حصان وسرعة قصوى 180 كم/س، وناقل حركة يدوي بالفئة الأولى من 5 سرعات، وأوتوماتيك من 4 سرعات بالفئة الثانية.

يذكر أن تقديم الأمل للنسخة الأوتوماتيك من بي واي دي F3، جاء متأخرًا لأكثر من عام حيث كان مقررًا لها أن يطرح في مارس 2020، إلا أن جائحة كورونا أجبرت الشركة على تعديل خططها التسويقية وترحيل موعد طرح بعض الطرازات ومنها F3.

ويتوقع مراقبون بالسوق المصري، أن تحدث بي واي دي F3 موديل 2022 ثورة بسوق السيارات نظرا لطرحها بناقل حركة أوتوماتيك كونها من أكثر السيارات اعتمادية بالسوق المحلي، ويعد من أهم منافسيها من يندرجو معها بنفس القائمة السعرية وينتمو لفئة السيارات السيدان.

ومن خلال السطور التالية يمكنك التعرف على أبرز منافسي بي واي دي F3 موديل 2022:

شيري أريزو 5

تقدم شيري الصينية سيارتها أريزو 5 المجمعة في مصر بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، ويرتبط بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان.

وتعد أريزو 5 موديل 2021 من أبرز السيارات المتنافسة مع لادا جرانتا الجديدة.

ويبلغ سعر النسخة القياسية من شيري أريزو 5 مانيوال 178,900 جنيه وتصل إلى 211,900 جنيه للفئة الأوتوماتيك كاملة التجهيزات.

بروتون ساجا

تقدم ساجا الجديدة موديل 2021 فى السوق المحلي بمحرك صغير سعة ١٣٠٠ سي سي بقوة ٨٩ حصان، عزم أقصى ١٢٠ نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ٤ نقلات، ويمكنها التسارع من الثبات لـ١٠٠ كم/س خلال ١٤.٥ ثانية، وسرعتها القصوى ١٥٥ كم/س.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، ستتوفر السيارة الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 166,900 جنيه، و 188,900 جنيه للثانية، أما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا تقدم بـ 204,900 جنيه.

شيفروليه أفيو

تتوفر شيفروليه أفيو Facelift موديل 2021 في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات وكلاهما يعتمد على محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصان، وينقل الحركة للمحاور ناقل أوتوماتيكي من 4 سرعات.

وتبدأ أسعار شيفرولية أفيو الجديدة من 192.900 جنية وحتى 198.300 جنيه.

نيسان صني

تقدم نيسان صني إلى عملاء السوق المصري بثلاث فئات من التجهيزات، وتعتمد جميعًا على محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 108 حصان وينقل حركته للمحاور نوعين من نواقل الحركة يدوي يتوفر بالفئة الأدنى وأوتوماتيك يتوفر بالفئات الثلاث الأعلى.

وتبدأ الأسعار الرسمية لنيسان صني موديل 2021 من 185,000 جنيه وتصل إلى 231,500 جنيه.

MG-5

تقدم شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامات شيفروليه الأمريكية وأوبل الألمانية وإم جي الصينية، سيارتها MG-5 موديل 2020 بالسوق المحلي.

تنتمي سيارة إم جي 5 الجديدة إلى فئة السيارات السيدان المدمجة، وتقدمها شركة “SAIC” سايك الصينية المالكة لعلامة إم جي في السوق المصري بمجموعة متنوعة من المواصفات الفنية ووسائل الأمان والمساعدة ووسائل الترفية.

تبدأ أسعار إم جي 5 موديل 2021 من 222,990 جنيه للفئة Classic القياسية، و 242,990 جنيه للفئة Comfort الثانية، فيما يصل سعر الفئة Luxury كاملة التجهيز 262,990 جنيه.

بيجو 301

تعتمد السيارة الفرنسية بفئاتها الثلاث على سواعد محرك سحب طبيعي رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان، وخيارين من نواقل الحركة الأول يدوي والثاني أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتستهلك في المتوسط 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وزودت بمواصفات أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD.

وتوفر شركة مانسكو الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر السيارة 301 لعملاء السوق المحلي بثلاث فئات من التجهيزات، ذلك بأسعار تبدأ من 226,000 جنيه للفئة القياسية، و 242,990 جنيه للفئة الثانية، و 269,990 جنيه للفئة الثالثة كاملة التجهيزات.