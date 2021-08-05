تراند الفن: كرة يد.. تعرف على موعد مباراة مصر في المنافسة على البرونزية بأولمبياد طوكيو

القاهرة- (مصراوي):

ينافس المنتخب المصري لكرة اليد على الميدالية البرونزية بعد الخسارة من منتخب فرنسا بنتيجة (27-23) في دور نصف النهائي بأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم السبت المقبل في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وينتظر المنتخب المصري الخاسر من مباراة الدنمارك وإسبانيا لمواجهة في المباراة المقبلة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يعتبر أول منتخب عربي وأفريقي يصل لدور نصف النهائي في الأولمبياد.