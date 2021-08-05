تراند الفن: مصر في طوكيو.. ضياء جودة ينافس على البرونزية بالأولمبياد

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فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:13 مساءً - أدمن 29 دقيقة مضت رياضة عربية وعالمية 13 زيارة
القاهرة – (مصراوي):
تأهل ضياء جودة لاعب منتخب مصر للمصارعة، للعب على منافسات الترضية في أولمبياد طوكيو 2020.
وكان ضياء جودة قد خسر من المصنف الأول في لعبة المصارعة الحرة في وزن 125 كيلو جرام، جينو بيرتياشفيلي، لعدم تكافؤ الفرص بنتيجة 11-0 بمرحلة دور الـ16 من المنافسات.
تأهل بطل جورجيا إلى النهائي جعل ضياء أمامه الفرصة في اللعب على الميدالية البرونزية.
ومن المقرر أن يواجه ضياء اللاعب الصيني زيوي دينج في فجر الجمعة، وفي حال فوزه سيواجه الإيراني أمير حسين.
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