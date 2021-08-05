تراند الفن: حفظ التحقيقات في حريق بموقف أحمد حلمي.. والمعمل الجنائي: ماس كهربائي السبب

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:13 مساءً - أدمن ‏15 دقيقة مضت حوادث وقضايا 11 زيارة

كتب- محمود سعيد:

حفظت نيابة الأزبكية، التحقيق في واقعة حريق عدد من الباكيات قرب موقف أحمد حلمي الذي اندلع مايو الماضي. وتسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائي الذي كشف أن الحريق سببه ماس كهربائي. كانت شرطة النجدة تلقى بلاغا في 6 مايو الماضي، باندلاع حريق داخل موقف أحمد حلمي وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت السيطرة على الحريق بدون أي إصابات.

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