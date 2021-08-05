تراند الفن: الرئاسة التركية: لا أضرار جسيمة بمحطة للطاقة الحرارية طالتها الحرائق

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 02:13 مساءً - أنقرة- (د ب أ):

أكد فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أنه لم يتم تسجيل أضرار جسيمة بمحطة للطاقة الحرارية وصلت إليها حرائق الغابات غربي البلاد.

وشدد على أنه جرى وقف تشغيل المحطة بسبب وصول نيران حرائق الغابات إلى موقعها وإجلاء كافة العاملين بها، وذلك بعد وصول الحريق إلى موقع محطة “كمر كوي” للطاقة الحرارية، غربي تركيا.

وكتب ألطون، فجر الخميس، على حسابه بتويتر: “نظرا لأنه كان من المتوقع تطور الأمور ووصولها إلى هذه النقطة، فقد تم وقف تشغيل محطة كمر كوي للطاقة الحرارية، وإجلاء كافة العاملين بها على الفور”.

وأوضح إن النيران وصلت بالفعل لبعض النقاط بموقع المحطة، وأنه بعد إخلاء المحطة قامت فرق الإطفاء بفحص المكان ليتضح أن الوحدات الرئيسية بالمحطة لم تصب بأضرار جسيمة، موضحا أن الجهود مستمرة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بما في ذلك عمليات التبريد.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، من بينها أنطاليا وأضنة وموجلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق “مناطق منكوبة”.

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 8 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.