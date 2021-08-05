تراند الفن: فيديو.. حلمي عبدالباقي يطرح أغنية “بعتذرلك”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:12 مساءً - أدمن ‏31 دقيقة مضت أخبار الفن والفنانين 14 زيارة

كتبت- منال الجيوشي: طرح الفنان حلمي عبدالباقي، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، أغنية جديدة بعنوان “بعتذرلك”. الأغنية من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتوزيع أسامة سعيد. وتقول كلمات الأغنية: “بعتذر لك إني سيبتك بعد ماتعلقتي بيا.. بعترفلك كنتي مكسب واتقلب بخسارة ليا، كنتي ونسي في عز سهري.. كنتي واقفة سنين في ضهري مهما لفيت مش هلاقى جزء من خوفك عليا”. يذكر أن الفنان حلمي عبدالباقي هاجم عدد من مطربي المهرجانات في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، قائلا: “إحنا بقينا بنهرج أي حد منهم بيقول أنا مؤدي مش مطرب، يروح بيته يغني، كده الدنيا كلها بقوا مطربين”.

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