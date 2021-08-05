تراند الفن: عون: القصف الإسرائيلي للبنان مؤشر على “نوايا عدوانية تصعيدية”

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 5 أغسطس 2021 01:12 مساءً - بيروت- (د ب أ):

أدان الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، استخدام اسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ ٢٠٠٦، مؤكدا أنه يؤشر إلى وجود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مع التهديدات المتواصلة ضد لبنان وسيادته.

وقال عون، في تصريحات نشرتها الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على تويتر، إن “ما حصل هو انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن الرقم ١٧٠١ وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب”.

واعتبر أنّ تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بد منها لردع اسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان.

ووفق الرئاسة، أطلع الرئيس عون من قيادة الجيش على نتائج التحقيقات المتعلقة بعملية إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية التي حصلت أمس والاجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن.

كان الجيش الإسرائيلي أكد أن سلاح الجو التابع له قصف “مواقع الإطلاق والبنية التحتية المستخدمة للإرهاب في لبنان التي أطلقت منها صواريخ”.

وسبق أن أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، مساء أمس الأربعاء، أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوب لبنان بـ 92 قذيفة بعد إطلاق صواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه إسرائيل.